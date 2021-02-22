В США создали молоко из ячменя
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В США создали молоко из ячменя
21.02.2021 21:57
Укринформ
Компания Take Two Foods создала из пивоваренного ячменя растительное молоко, по вкусу и питательности максимально отвечающее молоку животного происхождения.
Как передает Укрифнорм, об этом сообщает Food Navigator USA.
Как отметили в Take Two Foods, ячменное молоко имеет потенциал стать крупным игроком на рынке растительного молока. Его выпустили в 2020 году на северо-западе страны и в этом году планируют распространить продажи на всю территорию США.
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Ячменное молоко максимально напоминает коровье по вкусу и питательности. Оно содержит белок (от 5 до 8 граммов), витамин D, кальций. Уровень калорийности варьируется в зависимости от вкуса – от оригинального несладкого до ванильного и молочного шоколада с содержанием 12 граммов сахара на 100 мл.
Фото: Take Two Foods
По материалам: Укринформ