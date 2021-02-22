В Израиле летающего робота с искусственным интеллектом научили собирать фрукты

В Израиле летающего робота с искусственным интеллектом научили собирать фрукты

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22.02.2021 13:02

Укринформ

Израильская компания Tevel Aerobotics Technologies разработала автономного летающего робота с искусственным интеллектом, который сможет идентифицировать и собирать фрукты.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Interesting Engerineering.

В компании утверждают, что аппарат использует алгоритм на основе искусственного интеллекта для идентификации деревьев и фруктов, которые растут на этих деревьях.

Отмечается, что робот собирает только спелые фрукты, основываясь на их размере и зрелости. После выбора фрукта робот обдумывает лучший путь, чтобы снять его.

Кроме того, несколько роботов могут работать одновременно без риска столкнуться благодаря автономному цифровому блоку, который находится на земле. Продолжительность работы одного аппарата составляет 24 часа в сутки.

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В компании Tevel Aerobotics Technologies подчеркивают, что их роботы призваны помогать людям, а не заменять их.

Как сообщал Укринформ, японские исследователи разработали робота с искусственным интеллектом для помощи фермерам, которые выращивают фрукты.

Фото: interestingengineering.com

По материалам: Укринформ