Технологии

В Израиле летающего робота с искусственным интеллектом научили собирать фрукты

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В Израиле летающего робота с искусственным интеллектом научили собирать фрукты

В Израиле летающего робота с искусственным интеллектом научили собирать фрукты

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22.02.2021 13:02

Укринформ

Израильская компания Tevel Aerobotics Technologies разработала автономного летающего робота с искусственным интеллектом, который сможет идентифицировать и собирать фрукты.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Interesting Engerineering.

В компании утверждают, что аппарат использует алгоритм на основе искусственного интеллекта для идентификации деревьев и фруктов, которые растут на этих деревьях.

Отмечается, что робот собирает только спелые фрукты, основываясь на их размере и зрелости. После выбора фрукта робот обдумывает лучший путь, чтобы снять его.

В Израиле летающего робота с искусственным интеллектом научили собирать фрукты

Кроме того, несколько роботов могут работать одновременно без риска столкнуться благодаря автономному цифровому блоку, который находится на земле. Продолжительность работы одного аппарата составляет 24 часа в сутки.

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В компании Tevel Aerobotics Technologies подчеркивают, что их роботы призваны помогать людям, а не заменять их.

Как сообщал Укринформ, японские исследователи разработали робота с искусственным интеллектом для помощи фермерам, которые выращивают фрукты.

Фото: interestingengineering.com

По материалам: Укринформ

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