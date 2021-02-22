Споры плесени могут выжить на Марсе – NASA

22.02.2021 14:12

Укринформ

Ученые из NASA и Немецкого аэрокосмического центра провели эксперимент в стратосфере Земли и определили, что споры черной плесени способны некоторое время существовать на поверхности Марса.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Engadget.

Исследователи запустили несколько грибковых и бактериальных организмов в стратосферу еще в 2019 году в рамках эксперимента MARSBOx. Стратосфера, второй основной слой атмосферы Земли, расположена над озоновым слоем. По условиям она напоминает Красную планету и является идеальным местом для отправки образцов, чтобы выяснить, смогут ли они выжить на Марсе.

В статье исследователи описали поведение черной плесени в стратосфере. Микроорганизм мог жить на поверхности Марса лишь временно, но ученые обнаружили, что споры можно «оживить» после их возвращения на поверхность Земли. Команда разместила споры грибов Aspergillus niger и бактериальные клетки Salinisphaera shabanensis, Staphylococcus capitis subsp. capitis и Buttiauxella sp. внутри алюминиевого контейнера MARSBOx.

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Внутри контейнера было два слоя образцов, причем нижний защищен от излучения, чтобы NASA могло увидеть влияние излучения отдельно от влияния других условий окружающей среды. Аэростат NASA перенес контейнер в стратосферу, где образцы попали в «марсианские» условия и подвергались действию УФ-излучения в тысячу раз большему, чем то, которое вызывает солнечные ожоги.

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Катарина Сиемс, член команды Немецкого аэрокосмического центра, объяснила, почему выживание бактерий важно для космических путешествий: «Во время длительных миссий на Марсе с экипажем мы должны знать, какие микроорганизмы выживут на Красной планете, поскольку некоторые могут представлять угрозу для здоровья астронавтов. Кроме того, некоторые микробы могут помочь в изучении космоса, а также способны производить запасы пищи из материалов независимо от Земли. Это имеет решающее значение, когда космонавты далеко от дома».

Как отмечает издание, в прошлом году NASA обновило свою политику и заявило о желании предотвратить загрязнение Луны и Марса человеком. Агентство хочет убедиться, что оно несознательно не переносит вредные организмы либо другие загрязнения с Земли в другие миры, поскольку это может усложнить поиск внеземной жизни. Сиемс объяснила, что эксперименты, такие как миссия MARSBOx, «являются действительно важным способом помочь нам исследовать все последствия космических путешествий для жизни микробов и направить эти знания на удивительные космические открытия».

По материалам: Укринформ