Hubble показал «Глаз сатаны» во Вселенной

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22.02.2021 13:00

Укринформ

Телескоп Hubble сделал фотографию спиральной галактики NGC 4826, которая находится в созвездии Волосы Вероники.

Как передает Укринформ, об этом сообщает SciTechDaily.

Сама же галактика расположена в 17 млн ​​световых лет от Земли.

Космический объект также называют «Глаз сатаны» или «Черное Око» из-за темной полосы пыли с одной стороны ее яркого ядра.

Фото: ESA/Hubble & NASA

Отмечается, что NGC 4826 известна астрономам своим странным внутренним движением. Газ во внешних районах этой галактики и газ в ее внутренних районах вращаются в противоположных направлениях, может быть связано с недавним слиянием.

Новые звезды образуются именно в районе, где и сталкиваются эти газы, вращающиеся в разные стороны.

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Открывателем этого объекта является английский астроном Эдвард Пиготт, который впервые обнаружил этот объект в 1779 году.

Как сообщал Укринформ, телескоп Hubble сделал снимок двух объектов Гербига-Аро HH46 и HH47, которые находятся в созвездии Паруса.

По материалам: Укринформ