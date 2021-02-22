Гибкий экран и собственная «операционка»: Huawei представил новый смартфон

22.02.2021 20:59

Укринформ

Китайская компания Huawei представила новый смартфон Huawei Mate X2, который имеет гибкий дисплей.

Как передает Укринформ, об этом сообщает CNBC.

Устройство станет одним из первых смартфонов Huawei, который сможет работать на собственной операционной системе HarmonyOS.

В середине смартфона установлен процессор Kirin 9000.

Более того, задняя камера Huawei Mate X2 имеет 4 сенсора для оптического зума и глубину резкости.

Версия с внутренней памятью 256 Гб будет стоить от 2785 долларов США, а модель в 512 Гб стартует от 2900 долларов. Продажи начнутся в Китае уже с 25 февраля.

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Отмечается, что компания не объявила, что устройство будет также доступно на международных рынках.

Как сообщал Укринформ, южнокорейская компания Samsung представила новый смартфон Samsung Galaxy F62, в котором установлена ​​батарея мощностью 7000 мегаампер в час.

Фото: Huawei

По материалам: Укринформ