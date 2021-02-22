Энергия звезд на Земле: ЕС выделил на «искусственное солнце» €5,6 миллиарда

22.02.2021 16:25

Укринформ

Совет ЕС объявил о выделении 5,61 миллиарда евро в рамках международного проекта по созданию Международного экспериментального термоядерного реактора (International Thermonuclear Experimental Reactor – ITER).

Такое сообщение опубликовано в понедельник на сайте Европейского Совета.

«Совет ЕС сегодня принял решение, которое обеспечивает продолжение европейского финансирования этого проекта (ITER) в рамках Многолетней финансовой перспективы (MFF) на 2021-2027 годы. Европейский вклад в проект в течение 2021-2027 годов определен в объеме 5,61 миллиарда евро в текущих ценах», – говорится в сообщении.

Это решение Совета ЕС вступит в силу сразу после опубликования в Официальном журнале ЕС.

По прогнозу Еврокомиссии, первые достижения в производстве энергии с помощью плазмы будут достигнуты в декабре 2025 года, а на полную мощность проект должен выйти к 2035 году. Как ожидается, термоядерный синтез не станет источником для коммерческого производства энергии, по крайней мере, до 2050 года.

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Как сообщалось, соглашение ITER было заключено в ноябре 2006 года при участии Европейского агентства «Евроатом», США, РФ, Японии, Китая, Южной Кореи и Индии. Ключевую роль в осуществлении проекта играет Евроатом.

Конечная цель термоядерных исследований – сделать «энергию звезд» доступной на Земле, осуществив реакцию синтеза ядер водорода. Термоядерная энергия практически неисчерпаема (ведь топливом служит распространенный во вселенной элемент), при ее производстве не образуются ни углекислый газ, ни метан, ни долгоживущие радиоактивные отходы. В отличие от «традиционной» атомной энергетики, термоядерный реактор имеет так называемую внутреннюю безопасность, поскольку цепная реакция, свойственная реакторам деления, здесь невозможна.

По материалам: Укринформ