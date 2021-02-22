Австралия откажется от рекламы в Фейсбуке

22.02.2021 09:22

Укринформ

Власти Австралии откажутся от использования социальной сети Фейсбук для рекламных кампаний и социальных проектов из-за ограничений, введенных компанией для австралийских пользователей.

Об этом заявил министр торговли, туризма и инвестиций Саймон Бирмингем, передает Укринформ со ссылкой на ABC.

«Мы откажемся от рекламных кампаний в Фейсбуке, поскольку они необоснованно блокируют сайты, стремясь показать свою власть или повлиять на нашу демократию. Мы не потерпим этого и продолжим следовать своему законодательству », – подчеркнул министр.

Как сообщал Укринформ, соцсеть Фейсбук заблокировала для жителей Австралии возможность просматривать и распространять новостной контент.

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Это связано с тем, что австралийское правительство рассматривает возможность принять закон, который обяжет Фейсбук платить СМИ за использование их новостей. В компании заявили, что в случае принятия закона частные лица и СМИ в Австралии не смогут публиковать и читать местные и международные новости.

По материалам: Укринформ