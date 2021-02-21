Украинско-американская ракета «Антарес» вывела на орбиту грузовой корабль для МКС

Украинско-американская ракета «Антарес» вывела на орбиту грузовой корабль для МКС

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20.02.2021 22:15

Укринформ

Двухступенчатая ракета-носитель «Антарес», разработанная при участии украинской стороны, успешно вывела на орбиту автоматический грузовой транспортный корабль Cygnus.

Об этом сообщает 20 февраля Государственное космическое агентство Украины в Фейсбуке, передает Укринформ.

"Сегодня в 19:36 по киевскому времени был проведен успешный запуск ракеты-носителя «Антарес» с острова Уоллопс (США)", – говорится в публикации.

Как отмечается, двухступенчатая ракета-носитель «Антарес» разработана американской компанией Northrop Grumman с возможностью установления третьей ступени, и сегодня ею стал Cygnus.

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Основную конструкцию первой ступени ракеты разработало ГП «КБ« Южное» и изготовило ГП «ПО ЮМЗ».

И.о. председателя Госкосмоса Михаил Лев поздравил специалистов ГП «КБ «Южное», ГП «ПО ЮМЗ» и НПО «Хартрон-АРКОС» с успехом.

«Успешный запуск ракеты-носителя «Антарес» в очередной раз показал высокую эффективность кооперации отечественных космических предприятий ГП «КБ «Южное», ГП «ПО ЮМЗ», «Хартрон-АРКОС», «Киевприбор», «Хартрон-ЮКОМ», «ЧЕЗАРА», «РАПИД» и др. Высокий класс наших специалистов позволяет беспрепятственно, с территории КБ «Южное», в режиме реального времени осуществлять техническую поддержку пуска, приема и обработки телеметрической информации", – заявил он.

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Лев также выразил надежду, что вскоре украинская кооперация предприятий выдаст 100% отечественный продукт – ракету-носитель среднего класса, которая станет флагманом нашего ракетостроения на ближайшие годы.

По данным NASA, стыковка корабля Cygnus с Международной космической станцией запланирована на 22 февраля.

По материалам: Укринформ