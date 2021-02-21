В Украине произошел массовый сбой в работе Telegram
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В Украине произошел массовый сбой в работе Telegram
21.02.2021 10:11
Укринформ
В работе мессенджера Telegram произошел масштабный сбой среди пользователей на территории Украины.
Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
Как сообщается, среди пожаловавшихся на неполадки пользователей мессенджера, у 94% возникли проблемы с подключением, а у 5% просто не отправляются сообщения.
По состоянию на 10 утра работа Telegram возобновилась.
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Как сообщалось, по состоянию на январь аудитория Telegram превысила 500 млн пользователей.
Фото: © Shutterstock
По материалам: Укринформ