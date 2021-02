В США клонировали вид животных, который признан вымирающим

20.02.2021 20:39

Укринформ

В США ученые успешно клонировали вид черноногого хорька, который признан вымирающим.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Black-footed ferret cloning research.

Клонирование было произведено с использованием замороженного генетического материала из замороженных клеток «Виллы», черноногого хорька, жившего более 30 лет назад.

Хорек появился на свет в декабре 2020 года.

Cutting-edge science and a blast from the past! Meet Elizabeth Ann. She’s the first-ever cloned black-footed ferret, created from the frozen cells of a ferret that died more than 30 years ago: https://t.co/PJNo7NaFhV

Check the thread for more about Elizabeth Anne! pic.twitter.com/0i85mv9FgH

— US Fish and Wildlife (@USFWSMtnPrairie) February 18, 2021

Суррогатной матерью стала самка обычного хорька. Вместе с Элизабет Энн на свет появился еще один черноногий хорек (он не выжил), а также двое обычных.

Все ныне живущие в дикой природе черноногие хорьки являются потомками семи особей и их насчитывается около 1000.

В связи с этим ученые высказывают опасения, что из-за генетического сходства весь вид может быть беззащитен перед некоторыми паразитами и инфекциями. Но клонирование может помочь в восстановлении популяций в дикой природе.

