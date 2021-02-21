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NASA предлагает желающим сделать фотографию на фоне марсианских пейзажей

21.02.2021 08:42

Укринформ

Американское космическое агентство NASA представило виртуальную фотокабину, в которой каждый желающий может сделать фото на фоне пейзажей Марса.

Как передает Укринформ, об этом сообщает NASA.

Для создания фотографии нужно лишь загрузить снимок, выбрать фон, а система самостоятельно разместит на фоне пейзажа другой планеты.

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Как сообщалось, марсоход Perseverance достиг Красной планеты на этой неделе и уже прислал на Землю первые снимки. Аппарат сел в районе кратера Jezero, где, по оценкам ученых, миллиарды лет назад было расположено озеро и дельта реки.

Главная цель запуска Perseverance заключается в том, чтобы изучить возможности для дальнейших миссий высадки на Марсе.

По материалам: Укринформ