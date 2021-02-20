WhatsApp расскажет о правилах передачи персональных данных

20.02.2021 06:43

Укринформ

Мессенджер WhatsApp ознакомит своих пользователей с условиями и правилами передачи персональных данных компании Facebook.

Как передает Укринформ, об этом говорится в блоге WhatsApp.

«В ближайшие недели в приложении WhatsApp появится баннер с подробной информацией. У пользователей будет достаточно времени ознакомиться с ней. Мы также предоставляем дополнительную информацию, чтобы устранить беспокойство (о передаче персональных данных компании Facebook – ред.). Наконец мы начнем напоминать людям о том, что они должны ознакомиться с этими обновлениями и принять их, чтобы и дальше пользоваться приложением WhatsApp», – отмечается в сообщении.

В мессенджере добавляют, что хотят, чтобы все пользователи узнали историю внедрения сквозного шифрования и убедились, насколько WhatsApp заботится о конфиденциальности и безопасности своих пользователей.

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«Сейчас мы используем функцию «Статус», чтобы доносить свои ценности и новости компании прямо в приложении WhatsApp. Мы не собираемся останавливаться на этом, ведь хотим, чтобы нас услышали», – подчеркнули в WhatsApp.

Как сообщал Укринформ, в январе мессенджер WhatsApp отложил до 15 мая начало передачи данных компании Facebook. Речь идет о передаче регистрационных данных аккаунта, в частности, номера телефона, данных о транзакциях, о взаимодействии с другими пользователями, информации об устройстве, IP-адресе и т. п.

По материалам: Укринформ