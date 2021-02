Вертолет NASA вышел на связь с Марса

20.02.2021 16:54

Укринформ

Лаборатория Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) получила сообщение от вертолета Ingenuity с Марса. Аппарат находится на марсоходе, который совершил посадку на Красной планете 18 февраля.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Голос Америки.

Если вертолет успешно проведет первую ночь на Марсе, где температура достигает -90 градусов по Цельсию, то на следующий день NASA начнет зарядки батарей вертолета, а затем попытается осуществить первый полет на другой планете.

Ingenuity, the Mars Helicopter I carry, is working as expected. I’m currently charging it, but once I set it down, it’ll rely solely on its solar panels. If it survives the brutally cold Martian nights, the team will attempt flight. https://t.co/8pksN06ZwP #CountdownToMars pic.twitter.com/80kEoww0QU

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 20, 2021

«Для нас особую важность имеют два вопроса: заряд Ingenuity, а также подтверждение того, что база работает как задумано, обогрев отключается и электронные устройства работают в ожидаемом интервале. Оба показателя, как представляется, хорошо работают. После этого положительного сообщения мы завтра начинаем зарядки батареи», – заявил Тим Кенг, ответственный за проект вертолета в лаборатории.

По плану, 2-килограммовый вертолет отделится от марсохода через 30-60 дней и совершит первый полет на другой планете.

Для того, чтобы провести перелет в разреженной атмосфере Марса, его лопасти крутиться в пять раз быстрее, чем лопасти вертолета на Земле.

Как сообщалось, марсоход Perseverance достиг Красной планеты на этой неделе и уже прислал на Землю первые снимки. Аппарат сел в районе кратера Jezero, где, по оценкам ученых, миллиарды лет назад было расположено озеро и дельта реки.

Главная цель запуска Perseverance заключается в том, чтобы изучить возможности для дальнейших миссий высадки на Марсе.

