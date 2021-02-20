VAIO представила новый ноутбук с углеродного волокна

19.02.2021 15:14

Укринформ

Компания VAIO Corporation представила новый ноутбук Vaio Z (2021), корпус которого сделан из углеродного волокна.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал Gadgets 360.

Ноутбук имеет 35,6 сантиметровый дисплей с разрешением Ultra-HD в 3840 х 2160 пикселей.

В середине установлен процессор Intel Core i7 11-го поколения. Vaio Z (2021), который весит 1,05 кг и может осуществлять операции в течение часов на одной заряженной батарее.

Устройство также работает на операционной системе Windows 10 Pro.

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Отмечается, что в ноутбуке установлена ​​технология по распознаванию лица и сенсор по считыванию отпечатков пальцев, который позволяет пользователям заходить в систему без ввода пароля.

Базовая цена ноутбука составляет 3579 долларов США (операционная память 16 ГБ и внутренняя память 512 ГБ). Однако за устройство с операционной памятью в 16 Гб и внутренней в 1 Тб нужно уже будет заплатить 3779 долларов, 3979 долларов за 16 Гб и 2Тб, и 4179 долларов за 32Гб и 2Тб.

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По материалам: Укринформ