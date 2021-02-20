В Clubhouse зарегистрировались уже более восьми миллионов пользователей

В Clubhouse зарегистрировались уже более восьми миллионов пользователей

19.02.2021 10:43

Укринформ

В новой социальной сети Clubhouse, в основе которой лежит голосовое общение, зарегистрировались уже 8,1 млн пользователей.

Как передает Укринформ, такие данные приводит аналитическая компания App Annie.

В частности, отмечается, что за время пандемии коронавируса в мире новые способы общения и социального взаимодействия побудили к запуску и приобретению популярности новых приложений для социальных сетей. Одним из таких приложений, которое за последние несколько месяцев получило чрезвычайный рост, является Clubhouse, социальная сеть для аудиочатов.

Несмотря на то, что соцсеть доступна только по специальным приглашениям, с 1 по 16 февраля количество ее участников выросло с 3,5 миллиона до 8,1. Приложение быстро привлекло внимание пользователей в Великобритании, Германии, Японии, Бразилии и Турции.

Выступления известных личностей в феврале, таких как Илон Маск и Марк Цукерберг, помогли соцсети превысить 2,6 миллиона загрузок только на территории США.

Как пишет AIN.ua, в Украине Clubhouse также становится популярным. Данные, полученные изданием от авторитетного сервиса Sensor Tower, свидетельствуют, что по состоянию на 16 февраля в Украине сервис загрузили 77 тысяч раз. Основное количество загрузок пришлось на период с 8 по 16 февраля – около 72 тыс.

Если предположить, что темпы скачивания сохранились, то по состоянию на 19 февраля в Clubhouse в Украине уже около 100 тысяч пользователей.

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Как сообщалось, аудиосоцсеть Clubhouse основали в прошлом году предприниматели Пол Дэвис и Рохан Сэт. Она завоевала популярность среди «элиты Кремниевой долины» как частное приложение на iPhone, доступ к которому можно получить только по специальному приглашению.

После регистрации в Clubhouse пользователи могут создавать различные комнаты и общаться там исключительно голосом.

В соцсети уже зарегистрировались десятки знаменитостей – собственно, сам Марк Цукерберг, Илон Маск, Джаред Лето, Дрейк и другие.

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Как сообщал Укринформ, компания Facebook приступила к разработке социальной сети, похожей на Clubhouse, где пользователи общаются только с помощью аудиосообщений.

По материалам: Укринформ