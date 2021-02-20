Технологии

В Clubhouse зарегистрировались уже более восьми миллионов пользователей

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В Clubhouse зарегистрировались уже более восьми миллионов пользователей

В Clubhouse зарегистрировались уже более восьми миллионов пользователей

19.02.2021 10:43

Укринформ

В новой социальной сети Clubhouse, в основе которой лежит голосовое общение, зарегистрировались уже 8,1 млн пользователей.

Как передает Укринформ, такие данные приводит аналитическая компания App Annie.

В частности, отмечается, что за время пандемии коронавируса в мире новые способы общения и социального взаимодействия побудили к запуску и приобретению популярности новых приложений для социальных сетей. Одним из таких приложений, которое за последние несколько месяцев получило чрезвычайный рост, является Clubhouse, социальная сеть для аудиочатов.

В Clubhouse зарегистрировались уже более восьми миллионов пользователей

Несмотря на то, что соцсеть доступна только по специальным приглашениям, с 1 по 16 февраля количество ее участников выросло с 3,5 миллиона до 8,1. Приложение быстро привлекло внимание пользователей в Великобритании, Германии, Японии, Бразилии и Турции.

Выступления известных личностей в феврале, таких как Илон Маск и Марк Цукерберг, помогли соцсети превысить 2,6 миллиона загрузок только на территории США.

Как пишет AIN.ua, в Украине Clubhouse также становится популярным. Данные, полученные изданием от авторитетного сервиса Sensor Tower, свидетельствуют, что по состоянию на 16 февраля в Украине сервис загрузили 77 тысяч раз. Основное количество загрузок пришлось на период с 8 по 16 февраля – около 72 тыс.

Если предположить, что темпы скачивания сохранились, то по состоянию на 19 февраля в Clubhouse в Украине уже около 100 тысяч пользователей.

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Как сообщалось, аудиосоцсеть Clubhouse основали в прошлом году предприниматели Пол Дэвис и Рохан Сэт. Она завоевала популярность среди «элиты Кремниевой долины» как частное приложение на iPhone, доступ к которому можно получить только по специальному приглашению.

После регистрации в Clubhouse пользователи могут создавать различные комнаты и общаться там исключительно голосом.

В соцсети уже зарегистрировались десятки знаменитостей – собственно, сам Марк Цукерберг, Илон Маск, Джаред Лето, Дрейк и другие.

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Как сообщал Укринформ, компания Facebook приступила к разработке социальной сети, похожей на Clubhouse, где пользователи общаются только с помощью аудиосообщений.

По материалам: Укринформ

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