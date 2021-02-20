Google уволил исследовательницу искусственного интеллекта за нарушение его «прав»

20.02.2021 15:21

Укринформ

Компанія Google звільнила Маргарет Мітчелл, засновницю та колишню співголову команди з питань етики штучного інтелекту, яка використала конфіденційні документи для пошуку доказів неналежного ставлення до колеги.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на TechCrunch.

Представители Google отметили, что «проверили поведение менеджера и обнаружили много нарушений кодекса политики безопасности, в том числе изъятие деловых конфиденциальных документов и личных данных других работников».

Как передает Axios, в январе Google отозвала корпоративный доступ Митчелл за то, что исследовательница использовала автоматизированные сценарии для поиска примеров жестокого обращения с исследовательницей ИИ Тимнит Гебру, которая заявила, что ее уволили из Google.

Ранее Митчелл опубликовала электронное письмо, который прислала пресс-службе Google в день, когда ее лишили корпоративного доступа к электронной почте. В письме описываются причины увольнения Гебру, среди которых и неуважение к исследовательнице.

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По информации The Verge, Google требовал отозвать документ, соавтором которого является Гебру. В компании утверждали, что Гебру проводила исследования ненадлежащим образом, хотя ее коллеги не согласились с этим.

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Компания уволила Гебру, пока она была в отпуске. Это вызвало негативную реакцию у членов ее команды, некоторые инженеры уволились из Google в знак протеста.

По материалам: Укринформ