Технологии

В США разработали «робота-черепаху», который питается сжатым воздухом

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В США разработали «робота-черепаху», который питается сжатым воздухом

В США разработали «робота-черепаху», который питается сжатым воздухом

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18.02.2021 14:37

Укринформ

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали «робота-черепаху», который может работать без электроэнергии.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал New Atlas.

По данным ученых, «робот-черепаха» заряжается сжатым воздухом.

Самим аппаратом управляют с помощью пневматических цепей. Они состоят из системы цилиндрических поверхностности в виде четырех ножек, которые в свою очередь могут двигаться или даже сгибаться благодаря тому, что клапаны пропускают воздух, находящийся под давлением.

В США разработали «робота-черепаху», который питается сжатым воздухом

«Наше изобретение робота представляет собой существенный шаг на пути к полностью автономным роботам, которые могут прогуливаться без зарадки электроэнергии», – заявил один из исследователей Дилан Дротман.

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По мнению ученых, эту технологию можно будет внедрять не только в детских игрушках, но и в местах, где электроника вообще не работает, как шахты.

Как сообщал Укринформ, инженеры из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали кожаную наклейку, которая постоянно может измерять кровяное давление и сердечный ритм.

Фото: UC San Diego

По материалам: Укринформ

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