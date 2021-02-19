«Семь минут ужаса» позади: марсоход NASA сел на Красную планету

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18.02.2021 22:56

Укринформ

Марсоход NASA Perseverance с ядерным двигателем совершил спуск в атмосферу Красной планеты и посадку на ее поверхность.

Видеотрансляция события происходила на официальном Ютуб-канале NASA, сообщает Укринформ.

Таким образом, марсоход весом в одну тонну и стоимостью $ 2,7 миллиарда достиг места назначения через семь месяцев после старта. Это уже девятый корабль, который успешно высадился на Марсе.

Снижение и посадка космического модуля с марсоходом происходила в автономном режиме, поскольку у командного пункта на Земле нет возможности корректировать его действия – из-за задержки сигнала на 11 минут.

В NASA назвали этап снижения и посадки как «семь минут ужаса». Именно столько времени необходимо модулю для вхождения в атмосферу Красной планеты, корректировки траектории, открытия парашюта и посадки. И все это – без вмешательства инженеров на Земле.

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Посадка Perseverance была спланирована вблизи древнего озера и дельты реки, впадавшей в него миллиарды лет назад, как считают ученые. Сейчас в этом месте на Марсе расположен кратер Jezero. И хотя место посадки является одним из самых сложных из-за разбросанных глыб и крутых обрывов, Perseverance был направлен именно сюда для того, чтобы исследовать грунт в месте, где раньше могло существовать озеро и река с признаками жизни.

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Марсоход несет необходимое оборудование для того, чтобы исследовать образцы почвы на предмет микроскопических органических остатков. Он также оснащен системами самостоятельной ориентации для выполнения миссии в сложной местности на Марсе. Кроме того, Perseverance оборудован десятками камер высокого разрешения, в том числе с возможностью создавать 3D изображения, лазерной установкой, спектрометрами, микрофонами. Марсоход также имеет рентгеновскую установку для поиска следов жизни, несколько специальных научных приборов, радиолокатор и другие возможности. В дополнение – в нем есть свой дрон и система искусственного интеллекта.

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Главная цель запуска Perseverance заключается в том, чтобы изучить возможности для дальнейших миссий высадки на Марсе.

Как сообщал Укринформ NASA отправила марсоход Perseverance в конце июля прошлого года на ракете-носителе Atlas V с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

По материалам: Укринформ