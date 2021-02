Победители хакатонов от NASA посетят КБ «Южное»

19.02.2021 10:46

Укринформ

Государственное космическое агентство Украины (ГКА) обеспечит команде украинских инженеров FireWay, которые одержали победу в одной из номинаций в хакатоне от NASA, разработав макет коннектора для дозаправки спутников, визит в конструкторское бюро "Южное".

Как передает Укринформ, этот вопрос обсуждался во время встречи команды с и.о. главы ведомства Михаилом Левом, сообщает пресс-служба ГКА.

"В ближайшее время ГКА обеспечит визит команды в КБ «Южное» с целью получения реальной и практической информации из первых уст, что поможет с выпуском второй версии макета", – говорится в сообщении.

Кроме того, Лев пдчеркнул, что внимание в следующей научно-технической программе Украины, которая должна быть утверждена на 2021-2025 годы, нужно уделить проведению собственных таких хакатонов. По его словам, это позволит перспективным стартапам получить первоочередную государственную поддержку разработок и исследований в космической сфере.

Как сообщалось, украинская команда инженеров FireWay победила в хакатоне, организованном NASA – Space Apps Challenge, в одной из 6 номинаций.

В течение 48 часов команда разработала макет универсального двухканального коннектора для дозаправки спутников в космосе, который эксперты NASA оценили достойным первенства в номинации Best Use of Technology ("Лучшее использование технологий"). Это космический разъем, благодаря которому можно будет дозаправлять спутники прямо на орбите с помощью жидкости, газа и электроэнергии.

Сейчас FireWay ждет официальной церемонии награждения и планируют свою дальнейшую деятельность.

В январе 2021 года Кабинет Министров одобрил концепцию Общегосударственной целевой научно-технической программы Украины на 2021-2025 годы. Документ определяет ключевые проблемы научно-технического развития космической деятельности и пути их решения и ожидаемые результаты.

