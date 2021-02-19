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Первая обнаруженная во Вселенной черная дыра в 20 раз массивнее Солнца – ученые

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Первая обнаруженная во Вселенной черная дыра в 20 раз массивнее Солнца - ученые

Первая обнаруженная во Вселенной черная дыра в 20 раз массивнее Солнца – ученые

19.02.2021 12:52

Укринформ

Группа международных астрономов пришла к выводу, что первая обнаруженная черная дыра во Вселенной – Лебедь X-1 является более массивной, чем считалось ранее.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Phys.org.

«Наши новые наблюдения говорят нам о том, что масса черной дыры (Лебедь X-1 – ред.) в 20 раз превышает массу нашего Солнца – это на 50% больше, чем предыдущая оценка», – заявил Илия Мандел из австралийского Университета Монаша.

Он добавил, что черная дыра вращается вокруг своей звезды с периодом пять с половиной дней, на расстоянии, равном одной пятой расстояния между Землей и Солнцем.

Также исследователи установили, что черная дыра находится на 20% дальше от Земли, чем считалось ранее.

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Отмечается, что черная дыра Лебедь X-1 была обнаружена еще в 1964 году.

Как сообщал Укринформ, группа физиков из Оксфордского университета впервые нашла следы хлороводорода на Красной планете.

По материалам: Укринформ

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