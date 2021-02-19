Microsoft разрабатывает оффлайн версию Office и темный режим
Microsoft разрабатывает оффлайн версию Office и темный режим
19.02.2021 16:24
Укринформ
Компания Microsoft занимается разработкой оффлайн версии пакета Microsoft Office 2021 и "ночного" режима
Как передает Укринформ, об этом сообщает портал The Next Web.
Всего компания разрабатывает две версии – одна полностью будет работать в оффлайн режиме, а другая будет «облачной» и потребует доступа к сети Интернет.
Именно оффлайн версия Microsoft Office 2021 создается для людей, которые не имеют непрерывного доступа в Интернет и хотят, чтобы все их приложения работали только по локальной сети.
Обе системы будут официально представлены позже в этом году для операционных систем Mac и Windows.
Поддержка Office 2021 продлится пять лет, хотя компания заявляла о периоде в семь лет.
Microsoft сейчас работает и над темным режимом для пакета Office 2021. Стоимость лицензии для одного пакета составит около 250 долларов США.
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Как сообщал Укринформ, компания Microsoft начала тестирование детского режима в своем браузере Edge, чтобы защитить детей 5-12 лет при поиске в интернете.
Фото: Jeenah Moon/Bloomberg via Getty Images / Getty Images
По материалам: Укринформ