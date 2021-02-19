Технологии

Марсоход Perseverance прислал первые снимки с Красной планеты

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Марсоход Perseverance прислал первые снимки с Красной планеты

Марсоход Perseverance прислал первые снимки с Красной планеты

Фото

18.02.2021 23:33

Укринформ

Марсоход Perseverance прислал первые фотографии поверхности Красной планеты, сделанные сразу после посадки.

Видеотрансляция посадки марсохода происходило на официальном Ютуб-канале NASA, сообщает Укринформ.

На первом изображении видно место посадки аппарата, а также его тень, что свидетельствует о том, что он находится в нормальной позиции на поверхности.

Марсоход Perseverance прислал первые снимки с Красной планеты

Второе изображение, сделанное другой камерой, показывает часть марсианского грунта с камнями вокруг.

Марсоход Perseverance прислал первые снимки с Красной планеты

Как сообщал Укринформ, в четверг NASA завершило этап доставки на Красную планету марсохода Perseverance, который длился семь месяцев. Аппарат сел в районе кратера Jezero, где, по оценкам ученых, миллиарды лет назад было расположено озеро и дельта реки.

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Главная цель запуска Perseverance заключается в том, чтобы изучить возможности для дальнейших миссий высадки на Марсе.

По материалам: Укринформ

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