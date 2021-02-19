Космический аппарат NASA сегодня приземлится на Марс

18.02.2021 13:23

Укринформ

Марсоход Perseverance ( «Настойчивость») Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) сегодня, 18 февраля, совершит посадку на поверхность Красной планеты.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте американского ведомства.

Само приземление состоится в кратер Джезеро, который расположен на Красной планете. Активная фаза приземления начнется уже в 21:15 по Киеву.

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Текущая скорость движения составляет 76 491 км в час.

Марсоход Perseverance будет искать признаки древнего микробного существования на Красной планете. Он также поможет составить характеристику климата и геологии планеты и будет первой планетарной миссией по сбору образцов марсианского камня и реголита (сломанного камня и пыли). В NASA планируют, что миссия аппарата на Красной планете продолжится 687 дней.

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Следить за прямой трансляцией можно здесь.

Отмечается, что марсоход был запущен на ракете-носителе Atlas V еще 30 июля прошлого года с космодрома во Флориде.

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Как сообщал Укринформ, сегодня, 18 февраля, американская космическая орбитальная станция Perseverance доставит на орбиту Марса уникальный во всех отношениях экспериментальный прибор – "MOXIE" Mars Oxygen ISRU Experiment (Марсианский кислород, аббревиатура ISRU значит "In situ", то есть кислород, продуцируемый "на месте "), который впервые попытается получить О2 с атмосферы другой планеты.

Фото: NASA

По материалам: Укринформ