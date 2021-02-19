Киевстар в прошлом году инвестировал почти 5 миллиардов в развитие 4G

18.02.2021 11:45

Укринформ

Национальный телеком-оператор «Киевстар» в прошлом году инвестировал почти 5 млрд грн в развитие 4G, доступ к сети получили уже 87% населения.

Об этом сообщили Укринформу в пресс-службе оператора, подводя итоги работы Киевстар в прошлом году.

«В 2020 году компания увеличила территорию доступа к 4G – на сегодняшний день пользоваться новыми мобильными технологиями в сети «Киевстар» может 87% населения Украины. В 4 кв. 2020 года абоненты использовали на 12,7% больше голосовых услуг и на 43% больше мобильного интернета в расчете на одного пользователя. За год оператор инвестировал 4,9 млрд грн в 4G, новые платформы и сервисы. С начала пандемии COVID-19 оператор предоставил помощи обществу и абонентам на 80 млн грн», – рассказали в пресс-службе.

Комментируя результаты Киевстар, президент компании Александр Комаров отметил, что благодаря расширению сети 4G доступ к новым технологиям получили жители небольших населенных пунктов, оператор вышел в лидеры домашнего интернета, а также запустил ряд инноваций, чтобы абоненты могли общаться и работать во время локдауна. «В 2021 году мы сфокусируемся на развитии новых направлений бизнеса, чтобы создавать больше возможностей для абонентов», – сказал Комаров.

По данным пресс-службы, в прошлом году абоненты Киевстар существенно увеличили использование мобильного интернета и голосовых услуг. Так, в 4 квартале 2020 года среднее использование дата-трафика на абонента составило 6,1 Гб, а это на 43% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Использование голосовых услуг на абонента в 4 квартале 2020 года составило 651 мин, или на 12,7% больше по сравнению с таким же периодом 2019 года. Этому способствовали доступные ценовые предложения оператора, а также маркетинговые акции, которые Киевстар ввел для поддержки абонентов во время пандемии COVID-19.

В то же время в компании также рассказали, что услугами мобильной связи в 4 квартале прошлого года пользовались 25,9 млн абонентов, что на 1,3% меньше, чем в 4 квартале 2019 года. На это повлияло частичное приостановление продаж в дилерской сети в связи с локдауном, а также рыночные тренды, такие как уменьшение количества клиентов, пользующихся сим-картами разных операторов. Вместо этого количество пользователей «Домашнего интернета» в 4 квартале 2020 возросло на 11% до 1,1 млн. Количество абонентов услуги «Киевстар TV» в этот период увеличилось на 73% по сравнению с предыдущим кварталом – до 0,43 млн. Количество абонентов, пользующихся мобильным интернетом, в 4 квартале 2020 года достигло 17,1 млн, что на 1,3% больше, чем за аналогичный период 2019 года. При этом количество абонентов, пользующихся интернетом в сети 4G, за год увеличилось на 30%. «Благодаря увеличению количества пользователей цифровых услуг и росту потребления, средний доход от абонента в 4 квартале 2020 года возрос на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года», – отметили в пресс-службе.

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Всего, по данным компании, доходы от мобильной связи в 4 квартале 2020 года увеличились на 15% – до 6,2 млн грн, а доходы фиксированной связи – на 21,3% по сравнению с 4 кварталом 2019 года – до 430 млн грн. Благодаря развитию новых направлений доходы от бизнес-сегмента в 4 квартале 2020 года возросли на 8% по сравнению с таким же периодом 2019 года.

Отмечается, что в прошлом году Киевстар также ввел ряд инноваций, среди которых – продукты на основе Big Data, облачные решения, Microsoft Azure Stack. Для стартап-компаний оператор запустил уникальную платформу Open API, позволяющую разработчикам использовать аналитические данные оператора для создания собственных цифровых продуктов.

Что касается инвестиций, то, по данным Киевстар, в 4 квартале прошлого года капитальные инвестиции компании превысили на 26% аналогичный показатель 4 квартала 2019 года. За прошлый год оператор инвестировал в развитие инфраструктуры 4,9 млрд грн и благодаря этому стал лидером в развитии 4G. Кроме этого, Киевстар помог другим мобильным операторам сформировать сплошные полосы радиочастот для запуска LTE900. Для этого компания передала государству часть спектра в диапазоне 900 МГц.

По данным пресс-службы, в прошлом году Киевстар перечислил в государственный бюджет 9,3 млрд грн налогов и других платежей. Кроме того, с начала пандемии компания предоставила помощи обществу и абонентам на 80 млн грн – это бесплатные услуги связи, бонусы для медицинских работников, закупка аппаратов вентиляции легких для ряда медицинских учреждений.

Фото: Киевстар

По материалам: Укринформ