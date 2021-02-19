КБ «Южное» и КПИ будут создавать космические аппараты и оборонных разработках

КБ «Южное» и КПИ будут создавать космические аппараты и оборонных разработках

19.02.2021 12:39

Укринформ

Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского и КБ «Южное» им. М. К. Янгеля планируют совместно работать над созданием космических аппаратов и разработок для оборонного комплекса.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба КПИ в Фейсбуке.

"Сегодня мы увидели очень много новых возможностей, которые появляются в сотрудничестве КБ "Южное" и КПИ в области оптической техники, космической тематики, материаловедения и радиосвязи", – отметил проректор по научной работе КПИ Виталий Пасечник.

Он отметил, что сотрудничество с КБ "Южное" продолжается уже довольно долго, но сейчас значительно усилилось из-за предстоящего запуска двух спутников – "Сич 2-1" и "Политан-3".

Отмечается, что представителей КБ «Южное» особенно заинтересовали оптические сканеры для дистанционного зондирования земли, новые термостойкие сверхпрочные материалы и возможность испытать собственные малогабаритные космические аппараты в уникальной университетской лаборатории. "Мы планируем в ближайшее время сюда направить наших специалистов в области создания космических аппаратов", – рассказал и.о. гендиректора КБ "Южное" Александр Кушнарев.

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Сотрудничество КБ "Южное" и КПИ длится уже не один десяток лет. Но именно в 2013 году они подписали соглашение о совместных исследованиях.

По материалам: Укринформ