Израиль запустит наноспутник на ракете NASA

19.02.2021 18:43

Укринформ

Тель-Авивский университет объявил, что первый наноспутник, полностью спроектированный, разработанный, собранный и испытанный в израильском университете, будет отправлен на орбиту Земли на ракете NASA в субботу, 20 февраля.

Как передает Укринформ, об этом сообщает The Jerusalem Post.

Ракета сначала состыкуется с Международной космической станцией (МКС), после чего астронавты запустят спутник на орбиту Земли.

Наноспутник размером примерно с коробку для обуви, будет измерять космическое излучение вокруг Земли.

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«Это наноспутник или миниатюрный спутник типа CubeSat. Размеры спутника составляют 4х4х12 дюйма (10х10х30 см), а его вес составляет менее шести фунтов (2,5 кг)", – рассказывает доктор Офер Амрани, руководитель лаборатории миниспутников в Тель-Авивском университете.

Как сообщал Укринформ, 16 февраля компания SpaceX Илона Маска успешно запустила на орбиту следующую партию из 60 миниспутников Starlink для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы.

Фото: NASA

По материалам: Укринформ