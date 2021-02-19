Японский музей покажет капсулу с космического зонда «Хаябуса-2»

19.02.2021 15:39

Укринформ

Капсула, которая использовалась для доставки образцов грунта с астероида Рюгу на Землю, будет демонстрироваться в марте в музее в префектуре Канагава к югу от Токио.

Как передает Укринформ, об этом сообщает NHK.

Сама капсула космического зонда «Хаябуса-2» вернулась на Землю в декабре с астероида Рюгу после сбора там образцов грунта. Образцы, доставленные в капсуле, изучаются в лаборатории Японского агентства по освоению аэрокосмического пространства (JAXA).

Капсула, которая проделала в космосе путь протяженностью около 5 млрд километров, будет впервые демонстрироваться публике в музее с 12 по 16 марта. Этот музей расположен рядом с объектом JAXA.

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Вход для осмотра экспозиции будет бесплатным. В обстановке распространения коронавируса будут приняты антиинфекционные меры: каждый посетитель должен будет прийти в отведенные 40-минутные временные рамки, и в одно время в зале смогут находиться максимально 150 человек.

Необходимо сделать предварительную бронь на посещение. При слишком большом количестве желающих счастливчики будут выбираться по лотерее.

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Представители музея говорят, что экспозиция может быть отменена, если режим ЧС, который в настоящее время действует в некоторых районах Японии, включая Канагава, будет продлен.

Как сообщал Укринформ, марсоход NASA Perseverance с ядерным двигателем совершил спуск в атмосферу Красной планеты и посадку на ее поверхность.

Фото: JAXA

По материалам: Укринформ