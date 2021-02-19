Huawei планирует спасать бизнес разведением свиней и добычей угля
Huawei планирует спасать бизнес разведением свиней и добычей угля
19.02.2021 09:28
Укринформ
Компания Huawei на фоне снижения продаж смартфонов ищет другие источники дохода для своих технологий: наряду с технологиями искусственного интеллекта для свиноводов, Huawei планирует работать с угледобывающей промышленностью и металлургией.
Как передает Укринформ, об этом сообщает ВВС.
В Китае самая большая в мире свиноводческая промышленность. Технологии помогают модернизировать свинофермы за счет внедрения искусственного интеллекта для выявления болезней и отслеживания свиней. В частности, технология распознавания лиц может идентифицировать отдельных животных, в то время как другие программы отслеживают их вес, рацион и физическую активность.
Компания также хочет разработать технологию для угольных шахт, которая приведет к «меньшему количеству рабочих, большей безопасности и повышению эффективности», позволив шахтерам «носить костюмы и галстуки» на работе.
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Как известно, в результате санкций США крупнейший в мире производитель телекоммуникационного оборудования ограничился производством моделей 4G, поскольку у него нет разрешения американского правительства на импорт компонентов для моделей 5G. Разработку 5G от Huawei также заблокировали в ряде других стран, включая Великобританию, из-за опасений по поводу национальной безопасности.
По материалам: Укринформ