Huawei планирует спасать бизнес разведением свиней и добычей угля

19.02.2021 09:28

Укринформ

Компания Huawei на фоне снижения продаж смартфонов ищет другие источники дохода для своих технологий: наряду с технологиями искусственного интеллекта для свиноводов, Huawei планирует работать с угледобывающей промышленностью и металлургией.

Как передает Укринформ, об этом сообщает ВВС.

В Китае самая большая в мире свиноводческая промышленность. Технологии помогают модернизировать свинофермы за счет внедрения искусственного интеллекта для выявления болезней и отслеживания свиней. В частности, технология распознавания лиц может идентифицировать отдельных животных, в то время как другие программы отслеживают их вес, рацион и физическую активность.

Компания также хочет разработать технологию для угольных шахт, которая приведет к «меньшему количеству рабочих, большей безопасности и повышению эффективности», позволив шахтерам «носить костюмы и галстуки» на работе.

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Как известно, в результате санкций США крупнейший в мире производитель телекоммуникационного оборудования ограничился производством моделей 4G, поскольку у него нет разрешения американского правительства на импорт компонентов для моделей 5G. Разработку 5G от Huawei также заблокировали в ряде других стран, включая Великобританию, из-за опасений по поводу национальной безопасности.

По материалам: Укринформ