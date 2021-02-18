Ученым удалось выделить самую древнюю ДНК мамонтов

18.02.2021 12:00

Укринформ

Группа ученых-генетиков из разных стран смогла успешно реконструировать древнейшую ДНК трех доисторических мамонтов из сибирской вечной мерзлоты.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Science Alert.

Так, из зубов трех древних мамонтов, которые бродили по Сибири в период между 700 тыс. и 1,2 млн лет назад, исследователи выделили чрезвычайно деградировавшую ДНК и собрали ее обратно, чтобы выявить ранее неизвестную генетическую линию этих гигантских доисторических животных.

Исследователи смогли собрать вместе и упорядочить ДНК, которая хранилась внутри твердой эмали зубов животных. Второй по возрасту из трех экземпляров, найденных в Адыча, подтвердил: он был очень близок к степному мамонту по морфологии и ДНК. Старейший экземпляр, найденный в Крестовке и датированный примерно 1,6 миллиона лет назад, был еще более удивительным. Оказалось, что он принадлежит к ранее неизвестной генетической линии мамонтов, которые отделились от общего предка более 2 миллионов лет назад.

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«Эта ДНК невероятно древняя. Образцы в тысячу раз старше останков викингов, а также возникновения людей и неандертальцев», – сказала эволюционный генетик Лав Дален из Центра палеогенетики в Швеции.

Около миллиона лет назад даже шерстистые мамонты (Mammuthus primigenius) еще не существовали. Известные всем животные появились только около 800 тысяч лет назад. Шерстистые мамонты существовали вместе с колумбийскими мамонтами (M. columbi), которые населяли Северную Америку и вымерли около 11,5 тысячи лет назад.

Их предшественники, мамонты, от которых происходили шерстистые мамонты, менее известны. Известно, что шерстистые мамонты происходят от степных мамонтов (M. trogontherii), которые бродили по большей части Евразии примерно 200 000 лет назад. Также считалось, что колумбийские мамонты происходят от степных мамонтов, которые перебрались в Северную Америку примерно 1,5 миллиона лет назад.

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«Это важное открытие. Похоже, что колумбийский мамонт, один из самых знаковых видов ледникового периода Северной Америки, эволюционировал вследствие гибридизации, которая произошла примерно 420 тысяч лет назад », – сказала палеогенетик Патриция Печнерова из Копенгагенского университета в Дании.

Ранее самый древний из извлеченных образцов ДНК был взят из лошадиной кости, найденной в вечной мерзлоте Юкона, возрастом от 560 тысяч до 780 тысяч лет.

По материалам: Укринформ