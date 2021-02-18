Ученые создали самую точную 2D-карту Земли

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18.02.2021 18:03

Укринформ

Группа американских исследователей утверждает, что создала точную 2D-карту Земли.

Как передает Укринформ, об этом сообщает ScienceAlert.

«Мы считаем, что это самая точная плоская карта Земли», – говорится в совместном заявлении астрофизиков Дж. Ричарда Готта (Принстонский университет в Нью-Джерси), Дэвида Голдберга и Роберта Вандербея (Дрексельський университет в Филадельфии).

Новая карта круглая и двусторонняя. Вариант карты от американских исследователей ориентирован на Северное и Южное полушария, а экватор Земли проходит по краю.

«Наша карта на самом деле больше похожа на земной шар, чем другие плоские карты. Чтобы увидеть весь земной шар (на глобусе – ред.), вам нужно покрутить его, а чтобы увидеть всю нашу новую карту, вам просто нужно перевернуть ее », – отметил Готт.

Как сообщал Укринформ, международная исследовательская группа выпустила гигантскую двухмерную карту Вселенной.

Фото: sciencealert.com

По материалам: Укринформ