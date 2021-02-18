В Google Maps появилась полезная функция для водителей во времена пандемии

В Google Maps появилась полезная функция для водителей во времена пандемии

18.02.2021 13:38

Укринформ

В приложении Google Maps появилась новая функция, которая позволит водителям оплачивать парковку без необходимости касаться самого паркомата во времена пандемии коронавируса (COVID-19).

Как передает Укринформ, об этом говорится в блоге компании.

Когда автомобилист будет подъезжать к месту, указанному в Google Maps, на экране его смартфона появится кнопка «Заплатить за парковку». Самому водителю надо будет ввести только номер паркомата и количество времени, в течение которого автомобиль будет припаркован. Затем пользователю нужно нажать на кнопку «заплатить».

Отмечается, что новая функция также позволяет водителям продлить своё время парковки в приложении.

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Полезная функция сейчас будет доступна для пользователей приложения на Android в свыше 400 городах в США, среди которых Лос-Анджелес, Нью-Йорк и Вашингтон. Однако вскоре ею также смогут воспользоваться и пользователи операционной системы iOS.

Как сообщал Укринформ, в приложении Apple Maps появилась новая функция, которая позволяет пользователям сообщать об авариях, опасностях и проверках скорости на дороге.

По материалам: Укринформ