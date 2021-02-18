SpaceX удвоила шанс на успешную посадку Starship – в прототип внесли изменения

18.02.2021 10:06

Укринформ

На этой неделе SpaceX проведет большое летное испытание своего последнего прототипа Starship.

Как передает Укринформ, об этом пишет Independent.

Starship SN10 стартует с установки SpaceX в городе Бока-Чика, штат Техас, после усовершенствования возможностей посадки. Генеральный директор SpaceX Илон Маск сказал, что эти модернизации дадут Starship 60-процентные шансы на успешную посадку. При запуске SN8 руководитель компании говорил, что шанс на успех 1 до 3, так что в данном случае изменения удвоились.

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Ракета снова поднимется на высоту около 10 километров, затем сделает несколько маневров и попытается сесть. Два предыдущих таких испытания закончились взрывами при посадке.

"Эти испытательные полеты заключаются в совершенствовании нашего понимания и разработке полностью многоразовой транспортной системы, предназначенной для перевозки экипажа и груза во время длительных межпланетных полетов, а также помочь человечеству вернуться на Луну и путешествовать к Марсу и за его пределами", – заявил SpaceX после испытания Starship SN9.

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Илон Маск надеется отправить первых людей на Марс на борту Starship уже в 2024 году и рассчитывает наладить массовое производство корабля, который сможет обеспечить постоянную связь между двумя планетами. Если испытания окажутся успешными и не возникнет проблем с финансированием, SpaceX будет производить около 100 Starship в год и в течение следующего десятилетия создаст флот из 1000 ракет нового поколения.

По материалам: Укринформ