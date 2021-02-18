Премьер Австралии возмутился из-за Facebook-ограничения

18.02.2021 18:20

Укринформ

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон возмутился ограничениями, которые ввела компания Facebook для австралийских пользователей.

Об этом он написал в Фейсбуке, передает Укринформ.

«Действия Facebook … были настолько же высокомерными, насколько и разочаровывающими … Они только подтверждают опасения, которые все большее количество стран выражает относительно поведения крупных технологических компаний, которые считают себя более значительными, чем правительства и уверены, что правил для них не существует. Они могут изменять мир, но это не значит, что они миром управляют», – отметил Моррисон.

По его словам, правительство Австралии не позволит цифровым корпорациям давить на парламент в то время, когда его депутаты рассматривают кодекс поведения игроков медиа-рынка.

Моррисон призвал компанию Facebook к конструктивному сотрудничеству с правительством Австралии.

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Как сообщал Укринформ, соцсеть Facebook заблокировала для жителей Австралии возможность просматривать и распространять новостной контент.

Этот беспрецедентный шаг крупнейшей в мире социальной сети связан с тем, что австралийское правительство сейчас рассматривает принятие нового закона, который обяжет Facebook платить СМИ за использование их новостей. В компании заявили, что в случае принятия закона частные лица и СМИ в Австралии не смогут публиковать и читать местные и международные новости.

По материалам: Укринформ