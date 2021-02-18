PocketBook представила первую е-книгу с цветным дисплеем

Фото

17.02.2021 15:37

Укринформ

Швейцарская компания PocketBook представила первую электронную книгу с цветным дисплеем PocketBook InkPad Color.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал News Atlas.

Отмечается, что е-книга имеет 19,8-сантиметровый дисплей с разрешением 468 x 624 пикселя. В случае переключения на черно-белый режим разрешение составит уже 1404 x 1872 пикселя.

Мощность аккумулятора – 2900 мегаампер в час. Сама книга может работать в течение месяца, а зарядка устройства происходит через разъем USB Type-C.

Также PocketBook InkPad Color имеет 1 Гб операционной памяти и 16 Гб внутренней, которую всегда можно увеличить благодаря дополнительной карте памяти.

Стоимость 225-граммового устройства составляет 329 долларов США. Электронная книга доступна в серебристом цвете.

Читайте также: Microsoft тестирует детский режим в браузере Edge

Как сообщал Укринформ, южнокорейская компания Samsung представила новый смартфон Samsung Galaxy F62, в котором установлена ​​батарея мощностью 7000 мегаампер в час.

Фото: PocketBook

По материалам: Укринформ