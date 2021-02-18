Microsoft тестирует детский режим в браузере Edge

17.02.2021 14:52

Укринформ

Компания Microsoft начала тестирование детского режима в своем браузере Edge, чтобы защитить детей 5-12 лет во время поиска в интернете.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Engadget.

Включить этот режим можно в окне для выбора профиля. Как отмечает Windows Central, родителям не надо создавать еще одну учетную запись, чтобы изменить режим использования. Пользователям нужно будет ввести пароль для перехода в обычный профиль с детского. У родителей есть возможность создать список разрешенных сайтов, к которым их дети получат доступ, и позднее его редактировать. Если есть веб-сайт, который дети хотят посетить, и им это позволяют, но технологии Microsoft блокируют страницу, есть опция добавить его в перечень сайтов как исключение.

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Детский режим использует Bing SafeSearch со строгим запретом отслеживания и предлагает собственные темы браузера. Microsoft планирует продолжать совершенствовать детский режим и добавлять больше функций.

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По данным Engadget, многие другие продукты и услуги предлагают режим для детей. Поскольку дети часто используют компьютеры при дистанционном обучении, потребность в таком типе ограничения контента, который они просматривают, может родителям пригодиться.

Фото: Paperkites via Getty Images

По материалам: Укринформ