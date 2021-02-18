McLaren представил мощный спорткар-гибрид

17.02.2021 10:20

Укринформ

Компания McLaren представила мощный гибридный автомобиль спортивного типа McLaren Artura.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал Car Buzz.

В автомобиле установлен 3-литровый турбодвигатель с двойным наддувом V6 и электробатарея в 7,4 кВт в час. Общая мощность спорткара – 671 лошадиная сила, а крутящий момент равен 531 Нм.

McLaren Artura разгоняется до 96 км в час за 3 секунды. При этом его максимальная скорость не превышает 330 км в час.

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Отмечается, что спорткар сможет проехать 30,5 км на заряженной батарее. При этом сама зарядка до 80% займет 2,5 часа.

Стоимость одного экземпляра составляет 225 000 долларов США, а первые поставки ожидаются уже в третьем квартале этого года.

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Как сообщал Укринформ, американская компания General Motors представила новый электрокар 2022 Chevrolet Bolt EUV.

По материалам: Укринформ