Марсоход NASA с «генератором кислорода» начал посадку на Красную планету

Онлайн

18.02.2021 19:40

Укринформ

Марсоход Perseverance («Настойчивость») Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) начал посадку на поверхность Красной планеты.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте американского ведомства.

Марсоход, который оставил Землю 30 июля 2020, совершит посадку в районе 45-километрового кратера Езеро на западной окраине равнины Исиды в северном полушарии Марса. Ученые считают, что 3,5-3,9 миллиарда лет назад там располагались дельта реки и озеро.

Читайте также: Китайский зонд выровнялся на орбите Марса

Интересно, что эта посадка аппаратов NASA на Марс станет уже девятой, а один из предыдущих марсоходов – Curiosity (Любопытство) до сих пор активен. С момента посадки в 2012 году он уже преодолел 23 километра по поверхности планеты.

Марсоход Perseverance будет искать признаки существования в прошлом Марса микробиологической формы жизни. В частности, он будет изучать климат и погоду на планете, а также соберет образцы грунта. В NASA планируют, что миссия аппарата на Красной планете продлится в течение 687 дней.

Читайте также: Американская миссия доставит на Марс прибор для производства кислорода из атмосферы

Кроме того, аппарат доставит на Марс образцы материалов, из которых планируют «шить» скафандры для высадки астронавтов на поверхность Луны и, возможно, со временем и для Марса. Специалисты хотят проверить, как повлияет на материалы окружающая среда.

Следить за прямой трансляцией можно здесь.

Читайте также: Арабский зонд вблизи Марса показал Красную планету с орбиты



NASA отмечает, что аппарат укомплектован 23 специализированными камерами и усовершенствованной навигационной системой, а также установкой, которая сможет взять образцы марсианского воздуха.

Также человечество сможет впервые услышать, как звучит Марс, благодаря 2 микрофонам, установленным на марсоходе. Их вклячат во время прямой трансляции с Марса. Особенно опасным представляется отрезок времени – семь минут – когда с марсоходом, во время посадки, будет отсутствовать связь.

Читайте также: Марсоходы на Красной планете толкаться локтями не будут

Впервые в составе миссии на Марс есть беспилотник – 1,8-килограммовый мини-вертолет Ingenuity (Изобретательность). Раньше никогда в рамках марсианских экспедиций не использовались аппараты, способные летать в атмосфере. С помощью Ingenuity планируют, в частности, отработать технологию таких полетов.

На создание марсохода и его запуск, по оценкам специалистов, было потрачено от 2,1 до 2,7 миллиарда долларов.

Читайте также: Ученые нашли на Марсе газ, который «намекает» на существование воды

Как сообщал Укринформ, американская космическая орбитальная станция Perseverance доставит на орбиту Марса уникальный во всех отношениях экспериментальный прибор – “MOXIE” Mars Oxygen ISRU Experiment (Марсианский кислород, аббревиатура ISRU означает “In situ”, то есть кислород, продуцируемый “на месте”), которые впервые попытается получить О2 из атмосферы другой планеты.

Фото: ElderFox Documentaries

По материалам: Укринформ