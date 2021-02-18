Данилов обсудил с послом Египта перспективы сотрудничества в оборонной и космической сферах

Данилов обсудил с послом Египта перспективы сотрудничества в оборонной и космической сферах

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18.02.2021 15:28

Укринформ

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов обсудил с послом Арабской Республики Египет в Украине Айманом Элгаммалом перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в космической отрасли.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны.

Среди ключевых направлений двустороннего сотрудничества стороны назвали усиление торгово-экономических связей и подписания соответствующих договоров, сотрудничество в сфере оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.

«Касаясь вопроса сотрудничества в космической отрасли, секретарь СНБО Украины отметил важность налаживания контактов и обсуждения практических предложений между египетской стороной и недавно созданным Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины»‎, – говорится в сообщении.

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По словам Данилова, в рамках реформирования отечественного ОПК одной из задач является привлечение к сотрудничеству заинтересованных стран, в частности путем создания совместных предприятий.

В свою очередь, посол заверил готовность расширять двустороннее сотрудничество и выводить его на более высокий уровень.

По словам Элгаммалома, важное значение имеет вынесение актуальных для обеих сторон вопросов на рассмотрение участников предстоящего заседания Межправительственной совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Украиной и Египтом.

Как сообщал Укринформ, СНБО планирует закончить разработку стратегии энергетической безопасности Украины до 14 марта.

Фото: СНБО

По материалам: Укринформ