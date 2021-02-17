Искусственный интеллект будет предугадывать убытки и разрушения от цунами

Искусственный интеллект будет предугадывать убытки и разрушения от цунами

16.02.2021 10:37

Укринформ

Группа японских исследователей разработала алгоритм на основе искусственного интеллекта, который в реальном времени может предвидеть последствия от цунами.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал New Atlas.

В общем ученые благодаря алгоритму создали 20 тысяч возможных сценариев последствий цунами на суперкомпьютере Fugaku.

Сам алгоритм был использован для изучения данных о форме волн цунами во время землетрясения. Более того, алгоритм мог предугадать затопление территории на суше от цунами почти в реальном времени с высоким пространственным разрешением.

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Отмечается, что алгоритм также может быть загружен на обычный компьютер и выдавать результат за несколько секунд.

Как сообщал Укринформ, в прошлом году японский суперкомпьютер Fugaku признали самым мощным в мире.

По материалам: Укринформ