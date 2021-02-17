Искусственный интеллект будет предугадывать убытки и разрушения от цунами
Искусственный интеллект будет предугадывать убытки и разрушения от цунами
16.02.2021 10:37
Укринформ
Группа японских исследователей разработала алгоритм на основе искусственного интеллекта, который в реальном времени может предвидеть последствия от цунами.
Как передает Укринформ, об этом сообщает портал New Atlas.
В общем ученые благодаря алгоритму создали 20 тысяч возможных сценариев последствий цунами на суперкомпьютере Fugaku.
Сам алгоритм был использован для изучения данных о форме волн цунами во время землетрясения. Более того, алгоритм мог предугадать затопление территории на суше от цунами почти в реальном времени с высоким пространственным разрешением.
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Отмечается, что алгоритм также может быть загружен на обычный компьютер и выдавать результат за несколько секунд.
Как сообщал Укринформ, в прошлом году японский суперкомпьютер Fugaku признали самым мощным в мире.
По материалам: Укринформ