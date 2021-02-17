Яркий метеор пролетел в небе над Австралией

Видео

16.02.2021 09:21

Укринформ

В небе над австралийским Мельбурном пролетел яркий метеор.

Об этом сообщает Голос Америки, сообщает Укринформ.

Вхождение метеора в атмосферу сняли несколько камер.

Читайте также: К Земле приближается 32-метровый астероид

«Одна из очевидцев феномена работала в ночную смену, когда к югу от автоколонны, в которой она двигалась, пролетел космический объект», – говорится в сообщении.

По материалам: Укринформ