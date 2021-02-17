Ford перепрофилирует завод в Кельне – первый электрокар обещают в 2023 году

Ford перепрофилирует завод в Кельне – первый электрокар обещают в 2023 году

17.02.2021 16:45

Укринформ

Американская компания Ford планирует к 2030 году полностью перепрофилировать собственное производство в Кельне на изготовление электромобилей.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Reuters.

В компании заявили, что вложат 1 миллиард долларов США и в течение следующих 30 месяцев заменят оборудования на заводе по сбору автомобилей в немецком Кельне, чтобы превратить его в первый собственный завод по производству электромобилей в Европе.

Также Ford пообещал изготовить первый собственный электрокар в Европе в 2023 году.

Отмечается, что до 2026 года компания будет продавать электрические версии всех своих легковых автомобилей в Европе, и к 2030 году две трети автомобилей, которые будут продаваться в Европе, будут полностью электрическими или гибридами.

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Компания также заявила, что до 2024 года будет доступна гибридная или полностью электрическая версия всей своей коммерческой линейки.

Как сообщал Укринформ, компания Jaguar планирует до 2030 года полностью перевести марку Land Rover на производство электрокаров.

По материалам: Укринформ