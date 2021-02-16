В Мьянме из-за протестов блокировали интернет

15.02.2021 18:48

Укринформ

В Мьянме руководители силовых ведомств отключали интернет на фоне массовых протестов из-за военного переворота.

Как передает Укринформ, согласно данным портала NetBlocks, в течение вчерашнего дня Интернет был доступен всего на 13% территории страны.

Сейчас нормальный режим работы сети восстанавливается.

"Доступ к интернету восстанавливается в Мьянме с 9 утра по местному времени, данные сети показывают, что общий доступ поднимается до обычного уровня после отключения, социальные медиа все еще ограничены для большинства пользователей", – сообщили в NetBlocks.

Как сообщает агентство Reuters, в понедельник протестующие в Мьянме продолжают требовать освобождения лидера страны Аун Сан Су Чжи и прекращения военного правления, хотя толпа протестующих стала меньше после того, как вчера военные вывели на улицы бронетехнику.

Сегодня силовики применили резиновые пули в городе Мандалай, ранив двух человек.

Как сообщалось, 1 февраля военные Мьянмы отстранили от власти гражданское руководство государства и объявили чрезвычайное положение в год.

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Бывший генерал и вице-президент Мьин Све теперь будет выполнять роль переходного главы государства. Впрочем, вся полнота власти будет принадлежать руководителю вооруженных сил Мин Аун Хлайну. Пока будет действовать чрезвычайное положение, именно он будет главным лицом государства.

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Руководительница правящей партии Мьянмы "Национальная лига за демократию", глава МИД и фактическая лидер страны Аун Сан Су Чжи и президент страны Он Мьин были арестованы. Военные обосновывали свои действия заявлениями о манипуляции на парламентских выборах в ноябре, на которых победила партия Су Чжи. Многие страны мира осудили этот переворот.

По материалам: Укринформ