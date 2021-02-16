Китайский зонд выровнялся на орбите Марса

16.02.2021 11:36

Укринформ

Китайский марсианский зонд "Тяньвэнь-1", первый космический аппарат страны для исследования другой планеты, совершил орбитальную коррекцию вокруг Марса.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Синьхуа.

По информации Китайского национального космического управления (CNSA), в понедельник вечером был зажжен двигатель мощностью 3000N, чтобы обеспечить прохождение траектории зонда через полюса Марса. Периареон, ближайшая к Марсу точка орбиты, был скорректирован до 265 км.

В CNSA добавили, что космический аппарат выполнит еще несколько орбитальных коррекций, чтобы выйти на парковочную орбиту.

Предполагается, что посадочный модуль с марсоходом приземлится на Марсе в мае или июне. Китайские космические инженеры и ученые выбрали в качестве потенциальной зоны посадки относительно ровный район в южной части равнины Утопия. Марсоход будет выпущен после посадки для проведения научных исследований.

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Зонд, состоящий из орбитального аппарата, посадочного модуля и марсохода, успешно вышел на орбиту Марса 10 февраля после почти семимесячного полета с Земли.

Как сообщал Укринформ, китайский зонд "Тяньвэнь-1" показал, как выглядит Марс с орбиты.

По материалам: Укринформ