Израильский стартап будет печатать «мясо» на 3D-принтерах

16.02.2021 12:43

Укринформ

Израильский стартап Redefine Meat планирует в промышленных масштабах печатать мясо на растительной основе с помощью 3D-принтеров после финансирования размером в 29 миллионов долларов.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Reuters.

Финансирование проведут венчурные фирмы Happiness Capital и Hanaco Ventures. Также к ним присоединятся компании CPT Capital, Losa Group, Sake Bosch и K3 Ventures.

Redefine Meat разработала технологию производства заменителя мяса на растительной основе на 3D-принтерах. Инвестиции позволят компании создать крупномасштабную пилотную линию перед тем, как в конце этого года представить дистрибьюторам промышленные 3D-принтеры.

Соучредитель и главный исполнительный директор Эшар Бен-Шитрит отметил, что это «важный шаг» для компании, которая намерена сотрудничать с дистрибьюторами мяса по всему миру.

Альтернативы растительному мясу быстро растут, поскольку потребители стремятся сократить потребление мяса ради собственного здоровья, благополучия животных и окружающей среды.

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Beyond Meat и Nestle выпустили гамбургеры и колбасы на основе растений, опираясь на другие технологии, в то время как компании, занимающиеся 3D-печатью мяса, такие как Redefine Meat или испанская компания Novameat, пытаются решить самую сложную пока задачу: создать стейк из говядины из растений.

Фото: WELT

По материалам: Укринформ