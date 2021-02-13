Украина договаривается со SpaceX о запуске спутника в 2021 году – Уруский

Украина договаривается со SpaceX о запуске спутника в 2021 году – Уруский

12.02.2021 14:26

Укринформ

Украина ведет переговоры с компанией SpaceX по запуску отечественного спутника в конце декабря 2021 года.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом рассказал вице премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в интервью телеканалу «Перший Діловий».

"Реально у нас есть окно запустить наш аппарат только в декабре с помощью иностранного оператора, которым в данном случае является компания SpaceX", – рассказал Уруский.

Он добавил, что сейчас ведутся переговоры с компанией по определению совместимости украинского аппарата с ракетоносителем. По словам Уруского, он лично посетил КБ "Южмаш" для проверки технического состояния спутника, который уже почти готов. "Космический аппарат практически готов. Он требует конечного анализа и эксплуатационных проверок готовности к запуску", – отметил вице премьер.

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Как сообщал Укринформ, Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед Минстратегпромом задачу вывести на околоземную орбиту космический аппарат дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Сич 2-30 (2-1)" до конца этого года.

Украина уже имела на орбите свои космические аппараты: спутники оптического ДЗЗ "Сич-1", "Сич-2" и радиолокационного ДЗЗ "Океан-О". Эти космические аппараты выводились в космос в период с 1995-го по 2011 годы.

По материалам: Укринформ