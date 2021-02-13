Киевстар и ЕМА подписали меморандум о борьбе с кибермошенничеством

12.02.2021 11:43

Укринформ

Национальный телеком-оператор «Киевстар» и Ассоциация членов платежных систем «ЕМА» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с кибермошенничеством.

Об этом сообщили Укринформу в пресс-службе оператора.

«Крупнейший украинский телеком-оператор Киевстар и Ассоциация членов платежных систем «ЕМА» подписали Меморандум о сотрудничестве. Партнеры имеют целью информировать украинцев и обучать пользователей интернет-услуг распознавать и обходить ловушки кибермошенников», – говорится в сообщении.

Как отметил директор по кибербезопасности Киевстар Юрий Прокопенко, кибермошенничество сейчас стало проблемой всего мира, и чем дальше, тем больше новых способов обмана возникает. «Лучший способ бороться с мошенниками в сети и защититься от их ловушек – развивать и соблюдать элементарные правила кибергигиены. Это касается всех пользователей интернет и телеком-услуг – от 14-летнего подростка, активного пользователя соцсетей, до человека в возрасте, который пользуется в основном голосовой связью. Неправильно думать, что кибермошенничество – чья-то проблема. Лучше быть готовым и защищенным, особенно важно научить безопасному поведению в Интернете детей и людей элегантного возраста», – сказал он.

По данным ЕМА, ежедневно 1-2% украинцев сталкиваются с киберпреступниками через телефон, электронную почту, в интернет-магазинах, онлайн-сервисах по публикации объявлений, трудоустройства и кредитования. Только в 2020 году в Украине ежедневно в среднем осуществлялось 280 успешных для мошенников незаконных операций, то есть 12 в час.

«Мошенники чаще всего прибегают к методам социальной инженерии. Речь идет о введении в заблуждение граждан любыми способами, чтобы они открыли персональные данные, реквизиты платежных карточек, банковские коды и пароли мобильных операторов или осуществили перевод средств под психологическим воздействием в пользу мошенников. Убытки пользователей от мошеннических операций с использованием социальной инженерии в разы превышают убытки от других методов платежного мошенничества. Так, средняя сумма незаконной операции с использованием социальной инженерии в 2020 году составила 2400 гривень, с использованием социальной инженерии с похищением SIM-карты – 12500 гривень. В то же время средняя сумма незаконной операции в интернете составляла 198 гривень», – рассказал директор Ассоциации ЕМА Александр Карпов.

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В Киевстар убеждены, что наиболее действенным способом борьбы с платежным мошенничеством, в частности социальной инженерией, является повышение уровня финансовой грамотности и платежной гигиены населения. Без тематических образовательных программ и распространения разъяснительной информации среди граждан невозможно кардинально решить проблему кибермошенничества.

По информации оператора, в настоящее время научиться бороться с мошенничеством и становиться финансово и киберобученным можно благодаря онлайн-игре «Zдолай шахрая», которая состоит из 57 тематических частей симуляторов разных видов платежного мошенничества: телефонного, банкоматного и кредитного; похищения SIM-карт; «розыгрышей» призов и т.п. Каждый уровень – отдельный вид мошенничества и разъяснения, как обойти ловушку.

В пресс-службе напомнили, что Киевстар активно противодействует мобильному мошенничеству и предупреждает абонентов о необходимости защиты личных данных.

Как сообщал Укринформ, в июле 2020 года телеком-оператор также стал генеральным партнером Всеукраинской информационной программы Национального банка Украины #ШахрайГудбай. А в феврале 2020 года Киевстар совместно с Министерством цифровой трансформации и Уполномоченным Президента по правам ребенка запустили информационную кампанию #Не_ведись и просветительский портал https://stop-sexting.in.ua/ с целью защиты детей в Интернете.

Фото из открытых источников

По материалам: Укринформ