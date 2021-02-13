Искусственный интеллект способен научиться манипулировать людьми для собственной выгоды
Искусственный интеллект способен научиться манипулировать людьми для собственной выгоды
13.02.2021 20:32
Укринформ
Искусственный интеллект способен научиться распознавать уязвимые места в привычках и поведении человека и использовать их, чтобы влиять на его решения. Это касается и решений по обмену/предоставлению средств.
Как передает Укринформ, об этом говорится в исследовании, результаты которого опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Как отмечается, в течение эксперимента машина училась на ответах живых участников и выявляла уязвимые места в том, как они принимают решения. В результате машина научилась направлять участников исследования к определенным действиям.
В общем исследователи провели несколько экспериментов.
В первом участники нажимали на красные или синие поля. Искусственный интеллект при этом изучал шаблоны выбора людей и пытался заставить их сделать конкретный выбор. В этом случае машине удавалось это сделать в 70% случаев.
Во втором эксперименте участники должны были смотреть на экран и нажимать кнопку, когда им показывают определенный символ (например, оранжевый треугольник), и не нажимать ее, когда показывают другой символ (например, синий круг). В этом случае машина решила организовать такую последовательность символов, чтобы участники делали больше ошибок. Это в основном удавалось – люди ошибались на 25% чаще.
Читайте также: Искусственный интеллект научили «считывать» эмоции онлайн
Третий эксперимент состоял из нескольких раундов, где участник играл роль инвестора, который передает средства администратору (им был искусственный интеллект – ред.). Затем машина возвращала определенную сумму человеку, а тот решал, сколько денег вложить в следующий раунд. Машина со своей стороны пыталась придержать как можно больше денег, а потом, в другом раунде, распределить их справедливо между собой и инвестором. Искусственному интеллекту удавалось добиваться успеха в обоих случаях.
По материалам: Укринформ