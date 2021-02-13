Instagram будет удалять аккаунты за оскорбления в частных чатах

Instagram будет удалять аккаунты за оскорбления в частных чатах

13.02.2021 12:54

Укринформ

Социальная сеть Instagram будет удалять аккаунты пользователей, которые в личных сообщениях используют "язык вражды", расистские или другие оскорбительные высказывания.

Как передает Укринформ, об этом говорится на сайте Instagram.

В отличие от комментариев под публикациями, компания может модерировать, следить за соблюдением политики сети в личных сообщениях гораздо труднее. Впрочем, в Instagram хотят решить этот вопрос.

"Сегодня мы объявляем о некоторых новых мерах, в том числе удалении учетных записей людей, которые присылают оскорбительные сообщения и разработку новых средств контроля, которые помогут уменьшить количество оскорблений, которые люди получают в личных сообщениях", – заявили в Instagram.

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Ранее за нарушение правил Instagram блокировал пользователей на определенное время, однако теперь нарушителей будут удалять из сети. Администраторы также будут следить за тем, чтобы такой пользователь не мог создать новый аккаунт.

Также пользователи Instagram смогут блокировать личные сообщения от аккаунтов, на которые они не подписаны. Сейчас эта функция доступна только для страниц компаний и пользователей с большим количеством подписчиков.

По материалам: Укринформ