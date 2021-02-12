В Польше разработали способ моментального COVID-тестирования по дыханию

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12.02.2021 06:04

Укринформ

Польская компания ML System представила устройство, которое позволяет выявить COVID-19 всего за 10 секунд, анализируя дыхание человека.

Участие в презентации прибора принял Анджей Дуда, передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу президента Польши.

"Я надеюсь, что это открытие упростит жизнь людям во всем мире", – заявил польский лидер. Он выразил надежду, что прибор, который, по его словам, не имеет аналогов в мире, быстро пройдет клинические исследования и выйдет в массовое производство.

Дуда сообщил, что сам проверился на COVID-19 на этом аппарате – и получил отрицательный результат.

Директор компании-разработчика ML System (она занимается производством солнечных панелей) Давид Цицонь отметил, что использование этого устройства произведет "революцию в борьбе с коронавирусом" и поможет быстро преодолеть пандемию. Он также выразил надежду, что прибор, не требующий специальных навыков обслуживания, найдет массовое использование.

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Как уточняется, аппарат действует по принципу алкотестера: человек выдыхает воздух в трубку – и через несколько секунд на экране появляется результат теста на коронавирус.

Фото: prezydent.pl

По материалам: Укринформ