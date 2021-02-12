Tesla оновила «операційку» електрокарів у Китаї

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12.02.2021 17:46

Укринформ

Американская компания Tesla Илона Маска представила обновление 2021.4.5 собственной операционной системы для электрокаров в Китае.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал Electrek.

Согласно обновлениям, отныне в электрокары интегрирована социальная сеть TikTok и улучшено приложение QQ Music, которое является главным музыкальным приложением в Китае.

Компанія Маска також внесла зміни для голосових команд китайською мовою, зокрема, покращено нові команди.

Зазначається, що наразі оновлення 2021.4.5 доступне у Китаї, проте у Маска вже раніше неодноразово спочатку представляли оновлення програмного забезпечення у КНР, а потім і на інших ринках світу.

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Як повідомляв Укрінформ, американська компанія Tesla оголосила про те, що відкликає з китайського ринку 36 126 автомобілів.

По материалам: Укринформ