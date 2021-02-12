Технологии

Tesla оновила «операційку» електрокарів у Китаї

Photo of Admin Admin Send an email 32 секунды ago
0 0 Менее минуты назад

Tesla оновила «операційку» електрокарів у Китаї

Tesla оновила «операційку» електрокарів у Китаї

Видео

12.02.2021 17:46

Укринформ

Американская компания Tesla Илона Маска представила обновление 2021.4.5 собственной операционной системы для электрокаров в Китае.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал Electrek.

Согласно обновлениям, отныне в электрокары интегрирована социальная сеть TikTok и улучшено приложение QQ Music, которое является главным музыкальным приложением в Китае.

Компанія Маска також внесла зміни для голосових команд китайською мовою, зокрема, покращено нові команди.

Зазначається, що наразі оновлення 2021.4.5 доступне у Китаї, проте у Маска вже раніше неодноразово спочатку представляли оновлення програмного забезпечення у КНР, а потім і на інших ринках світу.

Читайте також: Tesla допомогла ціні Bitcoin «злетіти» ще вище

Як повідомляв Укрінформ, американська компанія Tesla оголосила про те, що відкликає з китайського ринку 36 126 автомобілів.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 32 секунды ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Радиоактивные выбросы попали в воды Донбасса – Кравчук (карта)

46 минут ago

ФГВФЛ будет продавать в марте активы банка Аркада. Главные лоты — земельные участки

1 час ago

«Желтое» предупреждение: 13 февраля в Украине ожидается метель, сильный ветер и гололедица

1 час ago

Исторический рекорд: “Бавария” стала победителем Клубного чемпионата мира

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button